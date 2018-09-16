В рамках проведения акции «Дети России-2018» сотрудники полиции УВД по СЗАО провели профилактические мероприятие среди школьников...

В рамках проведения акции «Дети России-2018» сотрудники полиции УВД по СЗАО провели профилактические мероприятие среди школьников на тему здорового образа жизни и недопустимости употребления наркотических средств, алкоголя и курения.Старший оперуполномоченный Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО майор полиции Ольга Барышева, кинолог УВД по СЗАО, сотрудники отделения профессиональной подготовки и ведущий юрисконсульт ОМВД России по району Хорошево-Мневники провели профилактическое мероприятие в Центре поддержки семьи и детсва СЗАО города Москвы «Территория семьи».Сотрудники продемонстрировали боевые приемы самообороны, а также рассказали о физической подготовке сотрудников полиции. Ребятам были продемонстрированы мастерство кинолога и ее питомца служебной собаки. Овчарка Найда показала отличное выполнение команд кинолога.Старший оперуполномоченный Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Ольга Барышева и юристконсульт Анна Николашина рассказали о последствиях вредных привычек, таких как курение, употребление алкогольных напитков и наркотических средств, напомнила об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за употребление наркотиков, распитие алкогольной продукции и курение табака, призвали ребят быть бдительными и обо всех подозрительных просьбах от незнакомцев сообщать родителям, педагогам или сотрудникам полиции.Пресс-служба УВД по СЗАО