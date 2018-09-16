Легковой автомобиль врезался в автобус, который стоял на проезжей части

Легковой автомобиль врезался в автобус, который стоял на проезжей частиАвтомобиль такси на большой скорости врезался в автобус на улице Балакирева во Владимире, сообщают очевидцы в социальной сети.Сообщается, что автобус стоял на проезжей части. В это время сзади в него врезался легковой автомобиль. В результате ДТП пострадал водитель, с места происшествия его увезли на скорой помощи.Один из очевидцев сообщил, что перед ударом был звуковой сигнал. Возможно, водитель автомобиля такси уснул на рулем или ему стало плохо. Запаха алкоголя в салоне такси не было.