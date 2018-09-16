В спорткомплексе Олимпийский в Москве завершился первый в российской истории турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В главном бою вечера встретились российский боец Алексей Олейник и новозеландец Марк Хант. Победу в первом раунде одержал россиянин.

В спорткомплексе "Олимпийский" в Москве завершился первый в российской истории турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В главном бою вечера встретились российский боец Алексей Олейник и новозеландец Марк Хант. Победу в первом раунде одержал россиянин.Соперники начали бой осторожно. Хант нанес несколько мощных лоу-киков (ударов ногой по ноге соперника). Олейник ответил на это парой ударов в голову, один из которых потряс новозеландца.Уже ближе к концу раунда Олейнику удалось буквально затащить Ханта в партер. После непродолжительного сопротивления россиянин по кличке "Удав" смог провести свой фирменный удушающий прием, после которого новозеландец сдался.pic.twitter.com/ZxrSmpFqky— MetalGearMMA (@MetalGearMMA) 15 сентября 2018 г.Отметим, что оба бойца являются одними из самых опытных в чемпионате. 41-летний Олейник одержал 57-ю победу в 68 профессиональных боях. На счету 44-летнего Ханта это поражение стало 13-м в 27 боях.