Певица и телеведущая Анна Седокова вспомнила любопытную историю об одной из жизненных неудач. Однажды певицу уволили с телевизионного канала.

Певица и телеведущая Анна Седокова вспомнила любопытную историю об одной из жизненных неудач. Однажды певицу уволили с телевизионного канала.Седокова заявила, что прекрасно помнит тот злополучный день. Тогда она отправилась в студию, чтобы привычно готовиться к эфиру, однако, уже к ней подошла ассистентка и сказала, что Анна уволена. Вместо нее должность будет занимать другая девушка.Ошеломленная Седокова вышла из здания и пустилась в отчаяние. Она начала думать о том, что скажет маме, ведь девушка пообещала купить ей новый телевизор.Планы были разрушены, ведь теперь Анна осталась без денег и работы. Будущая знаменитость вдоволь поревела, но затем собралась с мыслями и начала обдумывать свои дальнейшие действия, передает russianshowbiz.info.Как это часто бывает, за черной полосой последовала белая. Уже через месяц Седокова пела в лучшей группе страны, а со своим родным каналом по-прежнему поддерживает теплые отношения.Ранее певица Анна Седокова вызвала гнев подписчиков своего микроблога. По мнению интернет-обывателей, знаменитости надо вести себя скромнее.Недавно она опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлена загорающей в шезлонге вместе с младшим сыном. Артистка облачена в бикини, которое не оставляет простора воображению: с первого взгляда кажется, что она позирует голой.