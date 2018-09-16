Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская продолжают подогревать публику совместными появлениями. Недавно пианистка призналась, что певец помог ей забыться и вновь вернуться в детство.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская продолжают подогревать публику совместными появлениями. Недавно пианистка призналась, что певец помог ей забыться и вновь вернуться в детство.Похоже, Виталина Цымбалюк-Романовская приходит в себя после тяжелого расставания с Арменом Джигарханяном. Пианистка нашла утешение в общении с музыкантом Прохором Шаляпиным.Молодые люди познакомились на одной из вечеринок, куда пришли по отдельности. Шаляпин подошел к актрисе и попросил сделать селфи, после чего между ними завязался разговор. Молодые люди поладили, и стали вместе проводить свободное время: гулять, ездить на курорты и постоянно общаться.Информация дополняется.