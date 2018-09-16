В Саратове открылся мультимедийный исторический парк Россия — моя история. Это — уже 17 подобный музей в России, и он — один из самых крупных. Его площадь — почти 10 тысяч квадратных метров.

В Саратове открылся мультимедийный исторический парк "Россия — моя история". Это — уже 17 подобный музей в России, и он — один из самых крупных. Его площадь — почти 10 тысяч квадратных метров.Вся история государства от Древней Руси до наших дней. Не на страницах скучных учебников — она рассказана современным языком технологий. Подсчитано: чтобы изучить весь представленный в музее материал, потребуется как минимум 30 дней. Путешествие во времени – километры экскурсионного маршрута: от столетия к столетию через всю историю Отечества. Здесь история буквально оживает от одного прикосновения и делает нас свидетелями тех событий.Световые проекции, 3D-модели и сенсорные экраны расскажут, откуда пошла фраза "шевели поршнями", отчего на самом деле погиб царевич Иван, покажут в деталях военную историю России."Своими глазами мы можем увидеть этот бой. Оценить поле, увидеть силы сторон, — рассказывает об одном из экспонатов Юлия Моловичко, экскурсовод. — Здесь продемонстрирована тактика, которую использовали как русские, так и турецкие войска. Мы с вами возвращаемся в XVI век".Гостей парка ждет знакомство с великими правителями и учеными, реформаторами и деятелями искусства. Многовековая история – с ее трагичными страницами и моментами гордости. "Здесь очень интересно, — говорит Мария Сиденко, посетительница. — Такой обширный зал, так много информации. Здесь можно провести целый день". "В каждой семье каждый должен знать свою историю, — считает другая гостья музея, Инна Русикова. — Обязательно. Без этого не бывает не страны, не каких-то предпочтений в обществе, каких-то идеалов или наоборот".Местные археологи, краеведы и работники архивов вплели в летопись страны исторические факты о Саратовской области. Их можно увидеть на отдельных стендах. "Хорошо, что здесь есть региональный контент, нам принципиально важно, чтобы жители Саратовской области глубоко знали предмет собственной малой родины", — отмечает Валерий Радаев, губернатор Саратовской области.Исторический парк в Саратове – семнадцатый в России. Уже этой осенью отроют еще четыре. По всей стране – миллионы посетителей. "Для нас очень важно, что бы люди, которые будут приходить в исторический парк, осознавали, что история интересна, познавательна, часть нашей жизни, — говорит Дмитрий Кубанкин, директор исторического парка "Россия – моя история", археолог. — Исторический парк – один из главных шагов для того, чтобы история стала близка, понятна и интересна".Для музея в Саратове построили отдельное здание на месте заброшенного общежития. Теперь это новая достопримечательность города.