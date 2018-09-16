12 сентября с программной речью о пути Европы к политической и финансовой самостоятельности выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Одна из мер - избавление ЕС от доллара.

12 сентября с программной речью о пути Европы к политической и финансовой самостоятельности выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Одна из мер — избавление ЕС от доллара."Это абсурд, что Европа платит за 80% своего энергетического импорта — а это 300 миллиардов евро в год — в американских долларах, хотя только 2% импорта энергоносителей приходятся на США. Это абсурд, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не за евро", — отметил Юнкер.Звучит как объявление тотальной экономической войны США. Но эта битва — вопрос перспективы. Сейчас же у Брюсселя есть проблемы, которые требуют совсем срочного решения. Например, миграционный кризис, который превращает некогда дружные страны внутри ЕС во врагов.Владелец кошерного ресторана "Шалом" Уве Дзиубалла оценивает ущерб. Хемниц никогда не был спокойным местом для этого еврейского заведения — гадости на стенах малевали, но после убийства мигрантами Даниэля Хиллига впервые произошло открытое нападение."В ресторан полетели камни, бутылки. Все это летело в фасад, в окна и на трассу. Одно стекло было повреждено, я получил камнем в плечо", — вспоминает Дзиубалла.Если хором кричать "Черт!", он подумает, что его зовут, и появится. То он "зиговал" у себя на кухне, колол свастику на закрытых частях тела, а тут его выпустили на улицу. И рядом с ним много обычных людей. Просто недовольных, напуганных. И ему радостно, что другие люди с трибун и из СМИ, тыча пальцами уже не в него, а во всю окружающую толпу, кричат "Черти!" Толпа от этого звереет. Придет момент, черт выкрикнет что-нибудь вроде "Германия для немцев", и начнется тотальная бесовщина.Недавно в драке с двумя афганцами здесь погиб 22-летний немец. Вскрытие показало инфаркт. Дело тут же переквалифицировали из умышленного убийства, в нанесение вреда здоровью, повлекшее смерть. Законное уточнение, но очень многие воспринимают это как юридическую казуистику, призванную отмазать власть, пригласившую в страну беженцев. Сесть бы поговорить. Но, может быть, уже поздно, раз получается только так?.."Нет никаких оправданий разжиганию ненависти, применению насилия, нацистским лозунгам, а также нападениям на полицейских и на людей, которые иначе выглядят или владеют еврейскими ресторанами", — заявила канцлер Ангела Меркель."Не имеет никакого значения, насколько отвратительно выглядят нацистские приветствия. Я хочу вам напомнить реально страшное событие, было совершено кровавое убийство двумя беженцами", — сказал Александр Гауланд, заместитель председателя партии "Альтернатива для Германии"."Крайне правые радикалы в парламенте — это дурно пахнет. Но я хочу сказать тем, их кто критикует, отбросив глупые фразы про отсутствие у них программы, решений, про то, что это вызывающе и не цивилизованно: ненависть порождает уродство, посмотрите на себя в зеркало", — отметил Йоханнес Карс, депутат Бундестага от СДПГ.Ежегодное собрание немецкого парламента под названием "генеральные дебаты". Все самое важное, по сути, свелось к временному изгнанию дьявола из Бундестага. После серии проклятий фракция крайне правой "Альтернативы для Германии", за которую готовы голосовать уже 17% избирателей, покинула заседание. Параллельно разрабатывается план "почистить" и правительство — социал-демократы повели атаку на главу ведомства по охране Конституции — немецкой контрразведки — Ганса-Георга Маасена, который усомнился в подлинности видеоролика, якобы запечатлевшего "охоту на мигрантов"."У нас есть определенные сомнения в том, подходящий ли человек занимает должность главы ведомства по охране Конституции", — сказала Ева Хёгль, депутат Бундестага от СДПГ.Младшие партнеры по коалиции подталкивают Меркель на новый виток конфликта с шефом Маасена — министром внутренних дел Зеехофером: его партия баварский Христианско-социальный союз скоро столкнется с АдГ на земельных выборах. Зеехофер пытается выглядеть достаточно правым, чтобы, с одной стороны, не отдавать лишних голосов Альтернативе, а с другой, — чем черт не шутит, иметь возможность взять порвать с Меркель и пригласить АдГ в новое баварское правительство. В связи с этим жертвовать Маасеном просто в угоду левым не входит в его планы."Я выражаю свое полное доверию господину Маасену как главе Федеральной службы по защите Конституции Германии", — заявил Хорст Зеехофер.Все это выглядит подозрительно в глазах либеральной прессы, которая в нынешней ситуации требует однозначного ответа на запрос "свой – чужой". Слишком путанные сигналы приходят от Зеехофера, слишком велико его взаимопонимание с ультраправыми во властных структурах Австрии и Италии. Он мнится уже чуть ли не главой тайного заговора, нити которого связывают силовой аппарат правительства с "Альтернативой для Германии", или, по крайней мере, фигурой, которая ведет двойную игру, не позволяющую просто взять и свернуть АдГ голову.Между тем чертей гоняют по всем коридорам и этажам европейского дома, в том числе и по его парадным залам. Европарламент рекомендовал Совету ЕС ввести санкции против Венгрии — лишить страну права голоса за коррупцию, измену ценностям и демократии.Премьер Орбан выслушал про себя много интересного, хотя и не совсем нового. О том, как он расставил своих людей на ключевые посты, зажимает критику в СМИ и неправительственные организации, — памятно изгнание из Венгрии фонда Сороса. Орбан имел время свыкнуться с ролью главного европейского антигероя, которую сам лично связывает с нежеланием Венгрии принимать беженцев."Какое бы решение ни было принято, Венгрия не поддастся на шантаж, не перестанет охранять свои границы, бороться с нелегальной миграцией и защищать свои права. Мы готовы к выборам в мае, когда люди сами решат будущее Европы и восстановление демократических ценностей в европейской политике", — заявил премьер-министр Венгрии.В следующем году — новая Еврокомиссия, новый Европарламент. Все новое. Либералы, за которыми пока большинство и которые представлены в этих структурах европейской народной партией и социал-демократами, с ужасом ждут, что на смену им — условным Меркель и Макронам — избиратель выдвинет Орбанов, Сальвини и Ле Пен, изгонит нынешнюю элиту из брюссельско-страсбургского номенклатурного райка и это будет только начало. А дальше под давлением правых политическая составляющая ЕС схлопнется, возможно, вообще уйдет за горизонт событий, останется подправленная экономика: зона свободной торговли, возможно, евро, хотя, как показывает практика Brexit, сохранить это будет непросто.Поэтому надо давить их сейчас, не допустить, лишить голоса, напугать избирателя до чертиков, пусть он воспринимает репрессивные практики не как отступление от демократии, а как часть близкой эпической схватки добра со злом.Политический сезон в Европе обещает быть очень интересным. В июле, когда правительство Германии едва не ушло в отставку из-за конфликта Меркель и Зеехофера, полушутя-полусерьезно говорили, что это все накопившийся стресс, хроническая усталость и обезвоживание — всем надо в отпуск. Нужна пауза. Пауза закончилась. Ясно, что потрачена она была для того, чтобы вцепиться друг в друга с новой силой.