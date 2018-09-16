Министр энергетики США Рик Перри заявил, что не обсуждал со своим российским коллегой Александром Новаком приемлемую для обеих стран цену на нефть.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что не обсуждал со своим российским коллегой Александром Новаком приемлемую для обеих стран цену на нефть."Нет. Этот вопрос не поднимался", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".Кроме того, американский министр не исключил возможности введения новых санкций в отношении российского энергетического сектора и "Северного потока-2", однако оговорился, что решение по этому вопросу еще не принято.Главы Минэнерго США и России встречались 13 сентября в Москве. По итогам переговоров Перри также заявил, что США допускают возможность введения новых санкций за "Северный поток-2". Со своей стороны Новак выразил обеспокоенность такой возможностью.