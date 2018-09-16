Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что вопросы, которые модератор пленарного заседания Восточного экономического форума Сергей Брилев задал об Александре Петрове и Руслане Боширове, не были заготовкой, ответ Владимира Путина стал неожиданностью для всех.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что вопросы, которые модератор пленарного заседания Восточного экономического форума Сергей Брилев задал об Александре Петрове и Руслане Боширове, не были заготовкой, ответ Владимира Путина стал неожиданностью для всех."Нет, это не была заготовка", — сказал Песков в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По его словам, сопровождавшие Путина сотрудники его администрации не знали заранее о том, что он скажет, это было личным решением президента и стало неожиданностью для всех. Брилев же повел себя как "нормальный журналист", отметил Песков. В этой связи он напомнил ряд недавних бесед российского лидера с иностранными журналистами. Они, по словам пресс-секретаря, получили возможность задать Путину острые вопросы и пользовались этой возможностью, "может быть, еще более напористо".Говоря о самих Петрове и Боширове, которых Лондон подозревает в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Песков заявил, что эти люди не имеют никакого отношения ни к Путину, ни к Кремлю.Между тем британская The Daily Mail написала, что Боширов и Петров перед отравлением Скрипалей провели ночь с проституткой в номере отеля на востоке Лондона. Кроме того, сообщалось, что из их номера шел отчетливый запах марихуаны. Другое издание, The Sunday Mirror, сообщило что Петрова и Боширова в ходе их миссии в Великобританию сопровождал врач по прозвищу "доктор Новичок", и еще один человек — возможно, куратор из российского посольства. Как пояснил источник, близкий к британскому правительству, врача могли привлечь к операции по устранению Скрипалей, чтобы избежать отравления самих "киллеров", или для того, чтобы не пришлось вмешивать британскую полицию и местных медиков, если Петров или Боширов отравятся.