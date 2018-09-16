Накануне своего дня рождения юморист Евгений Петросян впервые за много лет решился сменить образ на более брутальный. 73-летний народный артист отрастил щетину.
<a href="http://33live.ru/novosti/16-09-2018-petrosyan-kardinalno-izmenilsya-pered-vazhnym-sobytiem.html" target="_blank">Петросян кардинально изменился перед важным событием</a> - Накануне своего дня рождения юморист Евгений Петросян впервые за много лет решился сменить образ на более брутальный. 73-летний народный артист отрастил щетину.
[url=http://33live.ru/novosti/16-09-2018-petrosyan-kardinalno-izmenilsya-pered-vazhnym-sobytiem.html]Петросян кардинально изменился перед важным событием[/url] - Накануне своего дня рождения юморист Евгений Петросян впервые за много лет решился сменить образ на более брутальный. 73-летний народный артист отрастил щетину.