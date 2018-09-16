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<a href="http://33live.ru/novosti/16-09-2018-petrosyan-kardinalno-izmenilsya-pered-vazhnym-sobytiem.html" target="_blank">Петросян кардинально изменился перед важным событием</a> - Накануне своего дня рождения юморист Евгений Петросян впервые за много лет решился сменить образ на более брутальный. 73-летний народный артист отрастил щетину.