Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, которого подозревают в коррупции, отправился с рабочим визитом в Германию. Об этом он сам написал в воскресенье в своем Facebook.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, которого подозревают в коррупции, отправился с рабочим визитом в Германию. Об этом он сам написал в воскресенье в своем Facebook.Как рассказал Омелян, первым мероприятием в ходе визита стала его встреча с украинской общиной в Мюнхене. Украинский министр также планирует встретиться с руководством ряда предприятий и организаций, а также с представителями баварского бизнеса. Далее в Берлине запланированы переговоры с немецкими министрами и руководителями компаний.По сообщению Омеляна, поездка осуществляется при поддержке Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), за что он выразил ведомству огромную благодарность.Со своей стороны адвокат министра Александр Лисак сообщил, что Омелян получил разрешение на выезд за границу в командировку.Ранее сотрудники НАБУ официально уведомили министра инфраструктуры о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе. Рассматривавший это дело суд в Киеве отпустил Омеляна под личное поручительство и обязал являться в НАБУ по первому требованию. Кроме того, он должен был поставить следователей в известность об изменении местожительства, а также сдать паспорта и документы, дающее право выезда за границу.В августе именно Омелян анонсировал прекращение автобусного и железнодорожного сообщения с Россией и заявил, что после этого транспортную систему Украины ждет бурное развитие.