Полиция немецкого Хемница задержала шесть националистов, предположительно, имеющих отношение к группировке Ополчение.

Полиция немецкого Хемница задержала шесть националистов, предположительно, имеющих отношение к группировке "Ополчение".Вечером в пятницу в парке города 15 человек в возрасте до 33 лет подошли к группе из семи человек, среди которых были немцы, иранцы и пакистанцы​​​, начали их оскорблять, а потом напали на иранца. Хулиганы и до этого бродили по парку и требовали от людей предоставить документы, удостоверяющие личность.Полиция задержала нарушителей порядка в этот же вечер. Всех, кроме шести человек, отпустили, а остальных задержали, причем одного арестовали, сообщает РИА Новости.Беспорядки в Хемнице начались в конце августа, после того как в одной драке от рук выходцев из Ирака и Сирии погиб немец. В городе начались антифашистские и националистические демонстрации.