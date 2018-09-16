Пожар, вспыхнувший в самом центре Петербурга, на стыке Лиговского проспекта и Свечного переулка, локализован.

Пожар, вспыхнувший в самом центре Петербурга, на стыке Лиговского проспекта и Свечного переулка, локализован. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В борьбе с огнем участвовали 17 единиц техники и 46 пожарных, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что в центре Петербурга загорелся угловой дом на Лиговском проспекте. Были эвакуированы более 30 человек. В доме находятся квартиры, хостел и кафе.