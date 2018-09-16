У президента России Владимира Путина нет планов уйти со своего поста, рассказал в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь шла о беседе Путина с главой китайского интернет-гиганта Alibaba Джеком Ма на прошедшем на днях во Владивостоке Восточном экономическом форуме.

У президента России Владимира Путина нет планов уйти со своего поста, рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь шла о беседе Путина с главой китайского интернет-гиганта Alibaba Джеком Ма на прошедшем на днях во Владивостоке Восточном экономическом форуме.Джек Ма до этого говорил о планах уйти на пенсию, напомнил Песков, и Путин выразил сомнения в том, что глава Alibaba с его энергией сможет "усидеть на месте". При этом сам президент, по словам Пескова, сказал Джеку Ма, что в свои 65 никуда не собирается и не имеет таких планов.Справляться с нагрузками на посту главы государства Путину помогает здоровый образ жизни и ежедневные занятия спортом. Как рассказывал ранее Песков, на физическую активность президент тратит около полутора часов каждый день. Когда есть возможность, президент плавает, проплывая "свой ежедневный километр", занимается в тренажерном зале и играет в хоккей, уточнил пресс-секретарь.Среди прочего Песков рассказал ведущему программы Владимиру Соловьеву о заседании президиума Госсовета, которое президент Путин провел 10 сентября во Владивостоке. По словам пресс-секретаря, заседание было не жестким, а рабочим — "предметным, конкретным и очень содержательным".СМИ обратили особое внимание на вопросы, которые глава государства задавал участникам заседания. По мнению Пескова, вряд ли можно говорить о неподготовленности министров к этим вопросам — при таком широком объеме тем "порой предусмотреть наличие всех справок, всех информационных материалов просто невозможно". В любом случае, президент "изрядно погрузился в проблему Дальнего Востока", отметил Песков, и в развитии такого огромного региона есть позитивная динамика, хотя много остается и проблем.