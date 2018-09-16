Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова вновь попала в центр скандала. Телеведущая напилась и стала приставать к пассажирам самолета во время полета.

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова вновь попала в центр скандала. Телеведущая напилась и стала приставать к пассажирам самолета во время полета.Материал дополняется.