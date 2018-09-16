Мужская сборная России по баскетболу одержала победу в матче второго тура отборочного раунда к чемпионату мира-2019. В подмосковных Химках подопечные Сергея Базаревича обыграли команду Болгарии со счетом 77:73.

Мужская сборная России по баскетболу одержала победу в матче второго тура отборочного раунда к чемпионату мира-2019. В подмосковных Химках подопечные Сергея Базаревича обыграли команду Болгарии со счетом 77:73.Самым результативным игроком в составе России Алексей Швед, набравший 22 очка. В матче третьего тура квалификации сборная России сыграет со сборной Финляндии. Игра состоится 30 ноября в гостях.