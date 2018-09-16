В России - новая симпатичная акция Добро в село. Ее совместно начали Минздрав, Росмолодежь и движение Волонтеры-медики.

В России — новая симпатичная акция "Добро в село". Ее совместно начали Минздрав, Росмолодежь и движение "Волонтеры-медики".Галина Сергеевна — военная медсестра на пенсии — ко врачам ходит крайне редко: некогда. Жаловаться не привыкла — в свои 83 держится крепко, бодро и весело. Но вот провериться не помешает, особенно, когда в деревню приехал целый отряд молодых перспективных врачей и волонтеров-медиков.Этого дня в подмосковной деревне Тишково ждали с нетерпением. Местный фельдшерско-акушерский пункт в рамках акции добровольцев "Добро в село" превратился в настоящий центр притяжения. Волонтеры-медики объясняют молодым людям, как уберечься от болезней.Уже нуждающихся в помощи тем временем осматривают врачи. Современный передвижной медицинский комплекс приехал в деревню. На борту комфортабельного автобуса — современное оборудование и высококлассные специалисты.Мобильный медицинский центр работает в деревне Тишково в помощь фельдшерско-акушерскому пункту. Проверить остроту зрения, сердце, полость рта — из желающих попасть на прием выстроились очереди.Волонтеры-медики не обошли стороной и хозяйственную сторону вопроса — оказывали помощь в благоустройстве деревенского фельдшерско-акушерского пункта: красили заборы, сажали деревья, проводили уборку территории.Прибывшая на место проведения акции "Добро в село" заместитель председателя правительства Татьяна Голикова не смогла удержаться и тоже присоединилась к субботнику — вызвалась красить штакетник. И не так, чтобы на показ, а в буквальном смысле до победного, пока весь забор не стал ярко зеленым.№Регионам приобретаются новые ФАПы, выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей на их закупку. Обследование выездными бригадами населения позволит нам увеличить выявляемость заболеваний, повлиять на здоровье граждан. В этой связи, если мы начинаем лечить, то увеличивается продолжительность жизни", — отметила Голикова.Особое внимание зампред правительства и министр здравоохранения Вероника Скворцова уделили осмотру самого пункта фельдшерско-акушерской помощи: знакомились с работой медицинского персонала, смотрели, как оснащены медицинские кабинеты. Министр здравоохранения лично приняла участие в осмотре пациентов. Конечно, общались и с будущими врачами – волонтерами-медиками, инициаторами акции "Добро в село", среди которых не только студенты профильных вузов, но и школьники, только мечтающие стать врачами.Волонтеры-медики привели в порядок свыше 1000 акушерских пунктов в 10 регионах в рамках акции "Добро в село". В Благовещенске молодые врачи сначала устроили на территории медпункта субботник — красили стены, окна, меняли покосившиеся заборы — а после помогали старшим коллегам принимать пациентов.В Карелии, в поселке Матросы, дружная команда волонтеров — студентов медицинского факультета измеряли сельчанам давление и делали экспресс-диагностику на холестерин, консультировали по преодолению стресса.В маленькое село Липецкой области Студеные хутора, где живут всего 300 человек, волонтеры-медики тоже приехали с акцией "Добро в село". Обследовали 30 сельчан, сумели найти подход к каждому пациенту. А вниманием уж точно можно если не лечить, то возвращать внутреннее равновесие . Впереди у добровольцев — молодых врачей — еще 75 регионов, где их помощь просто необходима.