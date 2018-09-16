В столице Катара Дохе завершился этап Кубка мира по плаванию. В третий соревновательный день российские пловцы завоевали шесть медалей, из которых две оказались золотыми.

В столице Катара Дохе завершился этап Кубка мира по плаванию. В третий соревновательный день российские пловцы завоевали шесть медалей, из которых две оказались золотыми.Лидер российской команды Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 50 метров брассом, второй стала ее соотечественница Виталина Симонова. Кроме того, Ефимова заняла второе место на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Победу в Дохе также одержал Антон Чупков в заплыве на дистанции 200 метров брассом, третьим на этой дистанции стал еще один россиянин Кирилл Пригода. Владимир Морозов взял бронзу на дистанции 100 метров на спине.