В Италии и Болгарии продолжается чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России в своем третьем матче на турнире потерпела первое поражение. Российские волейболисты уступили команде США.

В Италии и Болгарии продолжается чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России в своем третьем матче на турнире потерпела первое поражение. Российские волейболисты уступили команде США.Встреча группы "С" прошла в итальянском Бари и завершилась со счетом 3:1 в пользу американцев. Самыми результативными игрокми в составе сборной России стали блокирующий Дмитрий Мусэрский и диагональный Максим Михайлов. Оба набрали по 11 очков.Российская команда после поражения опустилась на третье место в турнирной таблице своего квартета. В активе наших волейболистов 6 очков в трех матчах. Следующую встречу сборная России проведет против команды Сербии 17 сентября.