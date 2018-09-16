Если вернуться к восточной проблематике, то, конечно же, важнейшей в панельной дискуссии между президентом России и премьером Японии стал обмен инициативами по южным Курильским островам.

Если вернуться к восточной проблематике, то, конечно же, важнейшей в панельной дискуссии между президентом России и премьером Японии стал обмен инициативами по южным Курильским островам. Как известно, Япония хочет их у России получить. А пока этого не произошло, отказывается подписывать с Россией Мирный договор по итогам Второй мировой. То есть формально мы с Японией до сих пор в состоянии войны, хотя после капитуляции Японии и окончания боевых действий прошло уже более 73 лет.Когда думаешь об этом, на память приходит история бравого японского солдата, разведчика-диверсанта по имени Хироо Онода. Во Вторую мировую он воевал против американцев на Филиппинах. В поражение своей армии не поверил и еще три десятилетия лично вел боевые действия, окопавшись в джунглях филиппинского острова Лубанг. Убил около тридцати филиппинцев — гражданских и военных — ранил около сотни. Взрывал автомобили полицейских патрулей, минируя дороги, нападал на американскую радиолокационную базу и вступал в перестрелки. Питался японский диверсант мясом крыс, ставя на них силки.Когда в 1974 году японского героя по чистой случайности нашел в джунглях путешествующий японский студент-хиппи, то Хироо Онода объяснил ему, что готов сложить оружие лишь по приказу своего непосредственного начальника майора Ёсими Танигути. Вернувшись в Японию, студент рассказал об удивительной встрече. Нашелся и тот майор: уйдя в отставку, работал продавцом в книжной лавке. Майора снарядили в дальний путь, обмундировали в форму Второй мировой, привезли на остров Лубанг.Хироо Онода, снятый с задания приказом своего непосредственного командира майора Ёсими Танигути, вышел из джунглей навстречу мирной жизни в полуистлевшей гимнастерке. Из вооружения — исправная и смазанная животным жиром винтовка, сотня патронов, несколько гранат и самурайский меч.Японскому ветерану понадобилось 29 лет, чтобы смириться с итогом Второй мировой войны. Сколько понадобится для этого японским политикам, сказать трудно. Похоже, их кто-то должен снять с давно выданного задания. Но кто? Конечно же, Соединенные Штаты, которые сначала бросили на Японию атомные бомбы, а позже удерживали и до сих пор удерживают Страну восходящего солнца от заключения Мирного договора с Россией, желая получить южные Курилы под американскую военную базу.Сами по себе острова на карте России школьного формата — крупицы. Площадь вполне сопоставима с той, которой СССР пожертвовал в свое время на Амуре ради урегулирования территориального спора с Китаем. Но ведь если отдать, скажем, Кунашир и Итуруп японцам ради дружбы, так тут же американцы воткнут туда свою военную базу. Сто процентов. А это резко сократит возможности нашего Тихоокеанского флота. Такое нам надо? Нет. Может ли Япония в принципе дать гарантии, что этого не произойдет, мол, не пустит она туда американскую базу? Тоже нет. Да Япония и пикнуть не успеет. Побежденная держава с ограниченным до сих пор суверенитетом. При всем уважении к японскому народу и японской культуре. Как ни протестуют японцы против американских баз на своей территории, все безнадежно. Тема со стороны США закрыта. Мол, вы под нашим ядерным зонтиком. Сидите тихо и не рыпайтесь. Вот мы с Японией и ведем переговоры о том, как создать условия доверия для заключения Мирного договора.Премьер Японии Синдзо Абэ — очень симпатичный, умный, искренний, упорный и последовательный человек. Приезжал на Олимпиаду в Сочи. Строит добрые личные отношения с Владимиром Путиным. Вот и сейчас он выступал в своей мягкой манере, а потом вдруг решил спровоцировать зал на аплодисменты в поддержку заключения Мирного договора. В этом была некоторая интрига, ведь Синдзо Абэ, конечно, подразумевал, что Мирный договор должен быть заключен на условиях Японии — с передачей ей российских островов."В этот раз мы провели уже 22-ю встречу с президентом Путиным. Надеюсь, мы продолжим и дальше много раз встречаться и использовать для этого разнообразные возможности. Пожалуйста, поддержите наши шаги в направлении заключения Мирного договора. Я хочу попросить всю аудиторию поддержать нас энергичными аплодисментами", — сказал Абэ.Международный зал, конечно же, зааплодировал. Кто-то — из вежливости, кто-то — реально в поддержку хода Абэ. Но хлопал и Путин. Многих при этом сверлил вопрос: "Владимир Владимирович, что означают ваши аплодисменты?" Так или иначе, а вдохновленный поддержкой зала Синдзо Абэ продолжил развивать инициативу."В позапрошлом году мы с президентом Путиным встретились на моей родине в Нагато. Мы говорили о том, что до сих пор, к сожалению, у нас нет Мирного договора. Мы договорились, что необходимо менять подходы, чтобы наши народы понимали значение того, что мы можем решить все имеющиеся проблемы и заключить Мирный договор", — отметил Абэ."Менять подходы". Путин услышал. Выждал, словно в дзюдо, как бы уступая, а потом неожиданно дослал партнера в им же выбранном направлении, используя его же силу. И вот тогда стал ясен смысл путинских аплодисментов. Он объяснил его безо всяких вопросов."70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: давайте поменяем подходы. Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим Мирный договор — не сейчас, но до конца года — безо всяких предварительных условий. Я даже не просил поддержать аудиторию меня аплодисментами. Благодарю вас за эту поддержку. А потом на основе этого Мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет", — заявил глава российского государства.Что касается аплодисментов, то это был не вежливый шелест, а уже шквал. И лишь Синдзо Абэ не аплодировал, сидел, не зная, куда деть руки. Сложная для трактовки ситуация. Кто-то сказал, что Путин потролил Абэ, но я лично считаю, что это не тролинг. Путин серьезно и искренне желает заключить с Японией Мирный договор. И сделал прямое предложение.Тут же Абэ, конечно, не смог его принять. Но предложение Путина — на столе. И если до сих пор кто-то мог говорить, что это Путин отказывается заключить с Японией Мирный договор, тянет, то сейчас картина вдруг перевернулась. Путин как раз Мирный договор с Японией заключить и предлагает. Да прям тут же хоть в ближайшие недели или до конца года. А Япония не готова. Есть над чем подумать в Токио. Да и сколько можно воевать?! Мир! Выходим из джунглей!