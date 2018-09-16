Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом текущее состояние рынка нефти и вопросы двусторонней кооперации. Встреча состоялась в воскресенье в Москве.

Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом текущее состояние рынка нефти и вопросы двусторонней кооперации. Встреча состоялась в воскресенье в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение российского Минэнерго.В ходе беседы был отмечен "хороший уровень динамики развития взаимодействия в энергетических и промышленных вопросах", говорится в сообщении. Предметом обсуждения стала также динамика спроса и предложения на рынке — здесь главы энергетических ведомств двух стран обратили внимание на макроэкономические тренды и сценарии развития ситуации в среднесрочной перспективе.Кроме того, министры подтвердили намерение продолжить работу над созданием долгосрочной структуры взаимодействия в рамках ОПЕК+, чтобы обеспечить стабильность и предсказуемость на рынке, а также учесть интересы всех участников рынка: и производителей, и потребителей.