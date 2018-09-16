В Российской премьер-лиге продолжаются матчи седьмого тура. В Каспийске Анжи принимал на домашнем стадионе Краснодар и не смог ничего противопоставить гостям. Игра завершилась с крупным счетом 4:0 в пользу краснодарцев.

В Российской премьер-лиге продолжаются матчи седьмого тура. В Каспийске "Анжи" принимал на домашнем стадионе "Краснодар" и не смог ничего противопоставить гостям. Игра завершилась с крупным счетом 4:0 в пользу краснодарцев.Подопечным Мурада Мусаева удалось забить сразу два быстрых гола, чем, кажется, и предрешили исход матча. На 9-й минуте нападающий Вандерсон открыл счет в поединке, еще через пять минут швед Виктор Классон удвоил преимущество своей команды. Еще два мяча были забиты уже после перерыва – крупным счет сделал Павел Мамаев, а точку в матче поставил Иван Игнатьев."Краснодар" благодаря победе набрал 13 очков и поднялся на четвертую строчку, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть баллов. "Анжи" продолжает неудачную серию, проиграв пятый матч кряду. С тремя очками махачкалинцы располагаются на последнем месте турнирной таблицы.