Президент США Дональд Трамп считает, что расследование относительно приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году стоило ему 25 процентных пунктов в рейтинге.

Президент США Дональд Трамп считает, что расследование относительно приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году стоило ему 25 процентных пунктов в рейтинге.Как он написал на своей странице в "Твиттере", по опросам у него хорошие показатели, да и экономика находится в хорошем состоянии. А далее он заявляет следующее: "Если бы не подстроенная охота на ведьм в связи с Россией, они были бы на 25 процентных пункта выше".Тему вмешательства в выборы, по мнению Трампа, Демократическая партия использует для противоборства с Республиканской перед промежуточными выборами в Конгресс.Согласно одному из последних опросов общественного мнения, деятельность Трампа на посту президента США одобряют 36% американцев, противоположного мнения придерживаются 60% граждан страны, сообщает ТАСС.