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<a href="http://33live.ru/novosti/16-09-2018-serdce-moglo-razorvatsya-pugacheva-postavila-na-ushi-vsyu-bolnicu.html" target="_blank">Сердце могло разорваться: Пугачева поставила на уши всю больницу</a> - Автор слов первого хита Примадонны всю жизнь общался с ней как с собственной дочерью. В честь юбилея народного поэта его вдова дала рассказала любопытную историю.