Певец Сергей Жуков прокомментировал многочисленные слухи о состоянии здоровья. По словам исполнителя, из-за домыслов о его самочувствии больше всего пострадали близкие.

Певец Сергей Жуков прокомментировал многочисленные слухи о состоянии здоровья. По словам исполнителя, из-за домыслов о его самочувствии больше всего пострадали близкие.Поклонники культовой группы "Руки Вверх" переживали за Жукова больше месяца. Исполнитель лежал в больнице, перенес несколько операций, а также отменил все выступления.Многие стали выдвигать свои версии, почему певцу пришлось обратиться к медикам. Одни считали, что у певца проблемы с почками, другие – с сердцем. После этого и вовсе пошли слухи об онкологии. Масла в огонь добавляло еще и то, что никто не озвучивал точный диагноз.Сергей решил сам прояснить ситуацию. Он в подробностях рассказал о состоянии здоровья. Певец сразу дал понять, что хочет развеять многочисленные слухи, которые вредят его семье.