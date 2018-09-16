«Пилот» — фестиваль пилотных серий новых телесериалов

«Пилот» — фестиваль пилотных серий новых телесериаловСериал «90-е. Весело и громко» получил главный приз первого российского фестиваля телесериалов «Пилот», который прошел в Иванове с 12 по 15 сентября, сообщает .В конкурсную программу были отобраны 20 сериалов, побудителя выбирали телезрители путем голосования. В остальных номинациях победителей определяло профессиональное жюри.Лучшим актером признан Юрий Стоянов в сериале «Вампиры средней полосы», лучшей актрисой стала Елизавета Боярская в сериале «Ворона», в номинации на лучший сценарий победил сериал «Учитель» режиссера и сценариста Ильи Куликова, лучшим продюсером — Александр Цекало за сериал «Алиби», а лучшим режиссером — Михаил Поляков за сериал «90-е. Весело и громко».«Пилот» — фестиваль пилотных серий новых телесериалов, а также профессиональная площадка для общения создателей сериалов и лидеров индустрии распространения контента.