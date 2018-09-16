Боевики привезли в населенный пункт Басанкуль, расположенный в сирийской провинции Идлиб, несколько емкостей с хлором, готовится провокация с применением химического оружия, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) привезли в населенный пункт Басанкуль, расположенный в сирийской провинции Идлиб, несколько емкостей с хлором, готовится провокация с применением химического оружия, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.Выступая на брифинге в субботу вечером, он рассказал, что о подготовке к новым провокациям в провинции Идлиб российским военным сообщили местные жители. По словам Савченко, после осуществления провокаций боевики намерены обвинить сирийские правительственные силы в использовании химоружия против мирных граждан.Генерал сообщил также, что в сирийском городе Ракка, который находится под контролем поддерживаемых США формирований Сирийских демократических сил, сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация: местное население лишено доступа к чистой питьевой воде. Из-за этого там уже возникла эпидемия дизентерии, отмечаются случаи холеры, пишет ТАСС.Жители Ракки, которых в принудительном порядке вернули в город из лагерей для временно перемещенных лиц, также страдают от нехватки продовольствия и товаров первой необходимости.По словам Савченко, в Ракке уже двое суток проходят митинги протеста, акции подавляются формированиями Сирийских демократических сил. Несколько десятков мирных граждан задержаны. Более десяти из них — кандидаты на выборах в местные органы самоуправления Сирии. Они намечены на 10 октября.