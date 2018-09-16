Настоящую информационную бомбу взорвал экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. Он открыл документы о лаборатории имени американского сенатора Ричарда Лугара близ Тбилиси. Там, похоже, велись секретные эксперименты над людьми вплоть до летального исхода.

Настоящую информационную бомбу взорвал экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. Он открыл документы о лаборатории имени американского сенатора Ричарда Лугара близ Тбилиси. Там, похоже, велись секретные эксперименты над людьми вплоть до летального исхода. Экс-министр обратился к Президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность этой лаборатории.Двойной периметр безопасности, колючая проволока и системы видеонаблюдения — это только то, что видно глазу. Лаборатория Лугара считается гражданским объектом, однако охраняется, словно это какая-то секретная военная база. А ведь строили ее военные. Американские. По разным оценкам, Пентагон выделил на этот проект до полумиллиарда долларов.Лабораторию открыли в 2011-м. На кадрах церемонии тогда — президент Грузии Саакашвили, американский сенатор Ричард Лугар, его именем она позже будет названа, и помощник министра обороны США."Формально ее контролируют грузинское правительство, Министерство здравоохранения, но фактически управляют американцы. Они хитрят, в том смысле что, если что-то будет не так, обвинят грузинское правительство, а они останутся в тени", — сказал Георгий Иремидзе, руководитель информационного агентства "Патриот".О том, что в лаборатории происходит что-то странное, уже давно говорят те, кто вынуждены жить с ней по соседству. Альбер Нурбекян из небольшого поселка, что стоит рядом с центром Лугара, рассказывает: с момента открытия лаборатории люди стали жаловаться на странные симптомы."С одной трубы идет там желтый дым, с другой — какой-то зеленоватый. Из большой трубы очень часто черный дым идет. Что, они там дровами топят?! Кто-то что-то жжет и выпускает. Единственное, что мы доподлинно знаем, — у нас болит голова, у кого-то зрение падает", — говорит Альбер.Центр Лугара — лаборатория высшего класса защиты. В таких хранятся штаммы сибирской язвы и чумы, различных лихорадок и других смертельно опасных вирусов. Причем в количестве, достаточном для уничтожения населения целого города.Центр Лугара от небольшого поселка Алексеевка отделают несколько сотен метров да старая железнодорожная ветка. Люди, которые живут здесь, уже давно забыли, что такое хорошее самочувствие. Биологическую лабораторию не раз подозревали в тайных экспериментах над местными жителями, но до сих пор дело ограничивалось лишь слухами.Настоящую сенсацию преподнес экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, обнародовав документы, из которых следует: в центре Лугара годами проводили эксперименты над людьми."Есть данные о процессе лечения больных гепатитом С. Нас насторожило, что из этих документов видно, что в декабре 2015 года 30 человек умирают, в апреле 2016-го — 30 человек за месяц и в августе 2016-го — 13 человек", — заявил Гиоргадзе.Ни имен, ни фамилий пациентов в документах нет — только возраст и пол. Причем из 30 человек, скончавшихся в декабре 2015 года, 24 умерли в один и тот же день. В документах есть и название препарата, который якобы давали пациентам, — "Совальди". Интересно, что этот продукт американского фармагиганта Gilead на рынке появился еще в 2013 году и, по заверению разработчиков, обладает почти 100-процентной эффективностью и практически не имеет противопоказаний. И тут вдруг спустя 2 года после запуска в производство при его использовании одномоментно погибают десятки человек!"Сразу же возникают вопросы: где результаты патологоанатомического вскрытия, где данные о доклиническом исследовании препаратов, которые испытывались на данных людях, почему вообще этим занимались специалисты в интересах Пентагона на территории, принадлежащей другому государству?" – отметил Александр Предтеченский — доктор биологических наук, полковник медицинской службы в отставке.Подобные центру Лугара лаборатории, построенные на американские деньги, есть в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, на Украине — сразу две."Они приближены к нашем границам. Для чего они там стоят? Для того, чтобы изучать природу очаговых заболеваний, моделировать вирусы и микробы и легендировать их под естественные проявления. Эти лаборатории направленны на наступательные цели, создание и применение военно-биологических рецептур. Другого применения нет", — заявил бывший главный санитарный РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко."Многие западные государства, в том числе и Соединенные Штаты Америки, заняты сейчас почему-то сбором биологического материала россиян. Зачем это нужно в другой стране, сказать очень сложно, какие-то научные изыскания. Думаю, что у них должны быть немножечко другие заботы", — подчеркнул Владимир Маркин, доктор медицинских наук, подполковник медицинской службы в отставке.Бывший советник Михаила Саакашвили журналист Джефри Сильверман не сомневается: лаборатория Лугара вовсе не гражданский, а военный проект. "Сделать из вакцины оружие ничего не стоит. Вы можете сделать из самого человека оружие. Можно вколоть инфекцию или вирус, посадить человека на самолет и отправить куда угодно", — пояснил Сильверман.А ведь если следовать логике американского журналиста, то центр Лугара расположен как раз там, где надо. Совсем рядом международный аэропорт Тбилиси. Также недалеко сразу два военных аэродрома — авиабазы Соганлуг и Вазиани. На последней, кстати, регулярно тренируются солдаты НАТО, проходят совместные учения грузинских и американских военных."Здесь есть биологические "агенты" — особо опасные вещества. Их можно использовать как оружие. Вы же помните, как несколько лет назад умирали люди от свиного гриппа в Грузии и на юге России. Это не было случайностью. И, возможно, это история не только про применение биологического оружия, но и боевого газа. Я работаю в издании, которое занимается военной разведкой. Мы провели расследование и выяснили, что отсюда были поставки отравляющего газа в Турцию, а потом этот газ был использован в Сирии. Это была провокация для оправдания применения силы в отношении Асада", — сказал Джефри Сильверман.После этого не такими уж неправдоподобными кажутся и копии патентов из центра Лугара на квадрокоптер, с которого распыляют инфицированных насекомых, или боеприпасы, начиненные токсичными веществами. Устройства никак не из медицинского арсенала."Из тех документов, которыми мы располагаем, только одну сотую часть мы предъявили общественности. Но уже из них видна опасность деятельности лаборатории Лугара. Если это обыкновенные врачи, которые думают о здоровье населения, зачем им практически средства доставки биологического оружия?" – задается вопросом Игорь Гиоргадзе.К анализу опубликованных Гиоргадзе документов уже приступили в Минобороны России. По мнению специалистов, в этих материалах могут содержаться факты нарушений Соединенными Штатами международной Конвенции о запрете создания биооружия.