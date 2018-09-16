В английском Солсбери два человека почувствовали себя плохо после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo. Это мужчина и женщина, пишет британская The Sun со ссылкой на сообщение полиции графства Уилтшир.

В английском Солсбери два человека почувствовали себя плохо после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo. Это мужчина и женщина, пишет британская The Sun со ссылкой на сообщение полиции графства Уилтшир.В качестве меры предосторожности ресторан закрыт, перекрыты прилегающие к нему дороги, пока полицейские находятся на месте происшествия и устанавливают обстоятельства, которые привели к ухудшению состояния пострадавших.Заведение Prezzo находится всего в 300 метрах от ресторана Zizzi's, в котором 4 марта, в день их предполагаемого отравления, обедали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.При этом, как пишет в "Фейсбуке" одна из предполагаемых очевидцев инцидента Аманда Ньютон, плохо стало двум русским, сидевшим в ресторане рядом с ней. По словам британки, ее и других присутствовавших перемещают в безопасное место, и им, возможно, потребуется сдать кровь на анализ в больнице в Солсбери.