C наступлением нового учебного года дорожные полицейские и родители московских школьников выходят на улицы города, чтобы напомнить детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения....

Столичная Госавтоинспекция совместно с Городским экспертно-консультативным советом родительской общественности при Департаменте образования города Москвы дали старт ежегодной профилактической акции «Родительский патруль».Традиционно с наступлением нового учебного года дорожные полицейские и родители московских школьников выходят на улицы города, чтобы напомнить детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.Мероприятие проходит во всех округах столицы и продлится до середины октября. Цель акции - возобновление навыков безопасного поведения у детей после летних каникул.Основными местами проведения акции являются прилегающие к образовательным организациям территории. В утренние часы, когда дети направляются на уроки, у стен школ их встречает «Родительский патруль». Автоинспекторы и представители родительских комитетов проводят разъяснительную работу, рассказывают детям и их родителям о необходимости применения на верхней одежде и рюкзаках школьников светоотражающих элементов.Родителям-автомобилистам участники патруля разъясняют основные правила перевозки детей в автомобилях и призывают быть примером для своих малышей, используя ремни безопасности при передвижении в транспортном средстве.Обращаясь к сопровождающим детей взрослым, инспекторы ГИБДД и активисты родительской общественности попросили их уделять особое внимание обеспечению безопасности детей на улично-дорожной сети.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81