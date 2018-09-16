Воскресную программу седьмого тура российской премьер-лиги продолжился в Москве. Спартак принимал грозненский Ахмат и проиграл 1:2. Это первое поражение красно-белых в нынешнем сезоне.

Воскресную программу седьмого тура российской премьер-лиги продолжился в Москве. "Спартак" принимал грозненский "Ахмат" и проиграл 1:2. Это первое поражение красно-белых в нынешнем сезоне."Спартак" начал довольно активно, но первыми успеха добились гости. На 20 минуте спартаковец Ивелин Попов сбил в своей штрафной Бернарда Беришу. Пенальти реализовал Родолфо. У хозяев были возможности сравнять счет. Например, Фернандо со штрафного пробил в перекладину. На перерыв команды ушли при счете 0:1."Спартак" отыгрался во втором тайме. Фернандо выполнил штрафной, и капитан москвичей Георгий Джикия очно пробил головой. Развить успех спартаковцы не смогли. Грозненцы грамотно оборонялись и проводили острые контратаки. В одной из них Магомед Митришев не попал в ворота москвичей с близкого расстояния. Но на 86 минуте достиг цели удар полузащитника "Ахмата" Антона Швеца.Попытки "Спартака" отыграться успеха не имели. Москвичи, как и в прошлом сезоне, проиграли "Ахмату" дома. Но на этот раз с результатом 1:2. У "Спартака" осталось 14 очков, и он занимает второе место. Но уже отстает от "Зенита" на 5 очков. "Ахмат" набрал 10 очков и поднялся на 7 место.