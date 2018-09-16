Председатель совета директоров компании Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг заявил, что компании Стройгазмонтаж и Мостотрест, строящие Крымский мост, заплатили в виде налогов 120 миллиардов рублей за три года.

Председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг заявил, что компании "Стройгазмонтаж" и "Мостотрест", строящие Крымский мост, заплатили в виде налогов 120 миллиардов рублей за три года."Мы с 2015 года заплатили 120 миллиардов рублей налогов", — сказал Ротенберг в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".Съемки одного из эпизодов программы проходили на площадке Крымского моста. Это самый длинный мост в России и Европе (протяженность 19 километров). Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Автодорожная часть моста введена в эксплуатацию в мае 2018 года — на полгода раньше предусмотренного срока. За четыре месяца эксплуатации по мосту проехали более двух миллионов машин.Сейчас в самом разгаре строительство железнодорожной части моста. Ее должны сдать в конце 2019 года. Уже собрана половина морских пролетов — 5,5 километра из почти 11 (на двух направлениях: крымском и таманском).По мосту с материка и обратно будут следовать пассажирские и грузовые составы. На строящихся ветках, идущих параллельно, уже уложено более 3,5 из 38 километров бесстыковых путей.После запуска железной дороги фарватерный участок Крымского моста будет раскрашен в цвета триколора.