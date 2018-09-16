Более 60 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна Мангхут, еще почти 50 числятся пропавшими без вести. Пострадали по меньшей мере 33 человека. Данные о жертвах и пострадавших приводит местная полиция.

Более 60 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна Мангхут, еще почти 50 числятся пропавшими без вести. Пострадали по меньшей мере 33 человека, передает телеканал "Россия 24". Данные о жертвах и пострадавших приводит местная полиция.Сейчас на островах подсчитывают экономический ущерб. Ситуация настолько критическая для Филиппин, что президент страны Родриго Дутерте выступил с обращением к нации."Я скорблю вместе с теми, кто потерял своих близких, — сказал он. — Но этот тайфун, как говорится, пришел с небес. Мы можем только благодарить Бога за то, что это было не так ужасно, как мы ждали. Потому что мы думали, что он будет куда сильнее. Сейчас самое важное — восстановить мосты, а также связь и электроснабжение, чтобы стали доступны общественно важные службы".Тайфун Мангхут уже добрался до материковой части Китая — в провинции Гуандун эвакуировали 2,5 миллиона жителей. В Гонконге уже пострадали более ста человек, парализованы все виды транспорта. А страшные кадры, на которых видно, как стихия атакует город небоскребов, набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях.