Расследование якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, очень несправедливо и пагубно для самих США - а также не дозволено законом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, назвав расследование Мюллера незаконной охотой на ведьм.

Расследование якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, очень несправедливо и пагубно для самих США — а также не дозволено законом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, вновь назвав расследование Мюллера "незаконной охотой на ведьм"."Сговора с Россией не было никогда, кроме сговора избирательного штаба (Хиллари) Клинтон, поэтому 17 разгневанных демократов роются во всем, что только могут найти", — написал он в "Твиттере".The illegal Mueller Witch Hunt continues in search of a crime. There was never Collusion with Russia, except by the Clinton campaign, so the 17 Angry Democrats are looking at anything they can find. Very unfair and BAD for the country. ALSO, not allowed under the LAW!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 сентября 2018 г.Спецпрокурор Роберт Мюллер уже больше года ищет связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией — пока безуспешно. Президент Трамп и его помощники не раз отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также многократно опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.