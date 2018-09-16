16 сентября в 18:00 на канале Россия 1 – удивительно интересный выпуск Удивительных людей.

16 сентября в 18:00 на канале "Россия 1" – удивительно интересный выпуск "Удивительных людей". Человек-равновесие из Ессентуков. Девочка, которая видит ушами. Парень из Белгорода, который одновременно может балансировать на цилиндре, жонглировать кубиками Рубика и собирать их и при этом еще и читать скороговорки! Опаснейший номер от фридайвера-шахматиста из Москвы. Сможет ли он выиграть партию, находясь под водой без воздуха?Так же в этом выпуске — чемпион мира по мнемотехникам из Германии, математик-чечеточник, количество степов в танце которого можно посчитать только при замедленном повторе! А еще удивительные картины... на арбузах.