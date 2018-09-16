В спорткомплексе Олимпийский в Москве продолжается первый в истории России турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Россиянин Шамиль Абдурахимов одержал победу над экс-чемпионом UFC в тяжелом весе белорусским бойцом Андреем Орловским.

В спорткомплексе "Олимпийский" в Москве продолжается первый в истории России турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Россиянин Шамиль Абдурахимов одержал победу над экс-чемпионом UFC в тяжелом весе белорусским бойцом Андреем Орловским.Российский боец победил единогласным решением судей. Один из рефери все три раунда отдал Абдурахимову, двое других посчитали – 2:1 по рандам в пользу россиянина.Отметим, что для россиянина эта победа стала 19-й в карьере при четырех неудачах. Опытнейший Орловский, который с перерывами выступает в UFC с 2000 года, потерпел 17-е поражение при 27 победах.