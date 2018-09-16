Жертвами урагана Флоренс, который бушует в США, но уже ослабел до тропического шторма, стали 15 человек в штатах Северная Каролина и Южная Каролина. Ранее сообщалось о 13 погибших. Сотни тысяч людей по-прежнему остаются без света. Остается высокий риск наводнений, возможны оползни.

Жертвами урагана "Флоренс", который бушует в США, но уже ослабел до тропического шторма, стали 15 человек в штатах Северная Каролина и Южная Каролина. Ранее сообщалось о 13 погибших. Сотни тысяч людей по-прежнему остаются без света. Отменено большое количество авиарейсов. Остается высокий риск наводнений, возможны оползни.Совещание по борьбе с последствиями шторма "Флоренс" провел в воскресенье президент США Дональд Трамп. С докладами на нем выступили министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, командующий береговой охраной США адмирал Карл Шульц и глава Агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.Кроме того, в выходные Трамп поговорил по телефону с мэрами городов Мертл-Бич в Южной Каролине и Нью-Берн в Северной Каролине. Обсуждался ход спасательной операции. Президент мэрам немедленную федеральную помощь в случае необходимости."Флоренс", в прошлом ураган четвертой категории, обрушился на Атлантическое побережье 14 сентября. Постепенно ослаб до шторма, а затем до тропической депрессии. По информации Национального центра по наблюдению за ураганами США, сейчас он находится в 65 километрах к западу от города Колумбия (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью 4,5 метра в секунду.