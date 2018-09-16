Режиссер документального кино и телевидения, поэт Ирина Бессарабова скончалась на 58-м году жизни.

Режиссер-документалист Ирина Бессарабова скончалась на 58-м году жизни. Об этом сообщил режиссер и сценарист Сергей Мирошниченко."Мне позвонили близкие Ирины Юрьевны и сказали, что вчера ночью она скончалась", — отметил Мирошниченко, его слова приводит ТАСС. Агентство не уточняет причины смерти Бессарабовой, не сообщаются также время и место прощания с режиссером.Ирина Бессарабова закончила режиссерский факультет ВГИКа, писала сценарии для своих документальных фильмов "Алые паруса Василия Ланового", "Свобода по-русски", поставила игровой кинофильм "Пол-листа бумаги", публиковала стихи в изданиях православной направленности, играла эпизодические роли в сериалах "Слепой", "Понять, простить" и "Детективы".