В филиале Русского музея в испанской Малаге открылась крупнейшая выставка авангардистов Казимира Малевича и Давида Бурлюка. Экспозиция охватывает весь творческий путь мастеров эпатажа от первых проб до всемирно известных полотен.

В филиале Русского музея в испанской Малаге открылась крупнейшая выставка авангардистов Казимира Малевича и Давида Бурлюка. Экспозиция охватывает весь творческий путь мастеров эпатажа от первых проб до всемирно известных полотен.Его искусство называют манифестом сопротивления обычности, а сам художник считается отцом русского авангарда. Имя Давида Бурлюка могло быть куда более знакомо широкой публике, но его эмиграция сыграла роковую роль. Одна из центральных работ экспозиции, которую Русский музей привез в Малагу — портрет поэта-футуриста Каменского. Бурлюк прямо на полотне пишет: нарисовано с натуры. У "натуры" над головой светится нимб."Все, что делает Бурлюк — это работы неожиданные, необычные, хулиганские во многом. Вообще все, что он переворачивает с ног на голову — это все по-хулигански. Но из этого хулиганства рождается свобода для художника — свобода творчества", — говорит заместитель директора Государственного русского музея по научной работе Евгения Петрова.Русский музей открыл экспозицию работ Давида Бурлюка одновременно с выставкой, пожалуй, самого известного мастера русского авангарда, такого же разрушителя традиций, опередившего свое время — Казимира Малевича.Ирония судьбы: временная выставка Малевича и Бурлюка, которым не нашлось места при советской власти, соседствует с постоянной экспозицией "Для счастья народа". Она рассказывает о соцреализме — шаблоне, к которому нужно было приспособиться, чтобы остаться в системе советского искусства.Малага — родина Пабло Пикассо, и дом-музей прославленного испанского художника — одна из главных достопримечательностей города. Любителей искусства привлекает и Центр Помпиду. И, несмотря на высокую конкуренцию, коллекция Русского музея в Малаге за три с половиной года привлекла около полумиллиона зрителей."Скажу как футурист-практик или прагматик: мы себе на будущее в посольстве поставили задачу: помочь открыть здесь филиал Государственного русского музея. И эту задачу выполнили. По рейтингам мы превышаем и Центр Помпиду, который здесь тоже имеет свой филиал, и музей Тиссен, и даже музей Пикассо", — говорит посол России в Испании Юрий Корчагин.Хосе — врач, живет и работает в Малаге. Он посещает все экспозиции коллекции Русского музея вне зависимости от того, о какой эпохе они рассказывают."В Малаге не так просто встретить такое разнообразие эпох. Эти выставки — международного уровня. И если человек, который увлекается искусством, сюда не приходит — значит, он недостаточно хорошо разбирается в искусстве", — говорит он.Работы Казимира Малевича и Давида Бурлюка будут выставляться в Малаге до февраля. Тогда же в Петербург вернется и экспозиция о соцреализме.В будущем году филиал в Малаге расскажет о женщинах в русском искусстве. Кроме того, музей хочет представить выставку древнерусского искусства. Тема непростая, но опыт последних лет позволяет надеяться на то, что испанский зритель встретит и эту экспозицию с неподдельным интересом.