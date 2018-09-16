Госслужащим рассказали о техниках преодоления стресса

Госслужащим рассказали о техниках преодоления стрессаСпециалисты администрации Костромской области и Костромского государственного университета организовали тренинг для государственных гражданских служащих, сообщает пресс-служба главы региона.В сообщении говорится, что в ходе тренинга доктор психологических наук Анна Самохвалова и кандидат психологических наук Елена Тихомирова познакомили слушателей с «методикой управления жизненным потенциалом и возможностью сохранять энергию в условиях многозадачности». Также госслужащим рассказали о техниках преодоления стресса.В мероприятии приняли участие госслужащие Владимирской, Ярославской и Костромской областей. Проект направлен на профессиональное развитие государственных гражданских служащих.