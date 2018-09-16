Сегодня в Новодевичьем парке столицы при поддержке МВД России состоялась необычная выставка собак...

Сегодня в Новодевичьем парке столицы при поддержке МВД России состоялась необычная выставка собак. Мероприятие, организованное благотворительным фондом «Подарок судьбы», прошло под девизом «Всем по собаке!». Любой желающий смог совершенно бесплатно обрести четвероногого друга.На выставке были представлены более сотни собак из приютов Москвы и Подмосковья. По вопросам содержания, питания и дрессировки новоявленных владельцев животных консультировали зоопсихологи и специалисты-кинологи ГУ МВД России по г. Москве.«Жизнь собаки, содержащейся в условиях приюта, ограничена по ряду объективных причин. Это однообразие среды обитания, непродолжительные прогулки. Поэтому мы без раздумий откликнулись на предложение поучаствовать в сегодняшнем мероприятии. Если для гражданских людей «Собака – друг человека», то для нас собака – друг, защитник и напарник. А вопросов сегодня больше всего нам задали по различным аспектам дрессировки», - пояснил начальник отделения ЦКС ГУ МВД России по г Москве майор полиции Евгений Тритенко.Помимо консультаций, сотрудники Главных управлений МВД России по Москве и Московской области привезли на выставку большое количество специального корма. А некоторым гостям мероприятия московские полицейские на специализированных машинах для перевозки собак помогли добраться до дома с их новыми четвероногими друзьями. Полицейские перевезли собак с их новыми счастливыми хозяевами в различные районы Москвы и области.Собаки передавались желающим строго по договору об ответственном содержании домашнего животного, который заключался после успешного прохождения собеседования с куратором участника выставки. Каждый новый хозяин получил «Памятку владельцу собаки из приюта», сертификат на бесплатное посещение семинара от кинологов, сертификат на прохождение диспансеризации собаки в одной из лучших ветеринарных клиник Москвы и большой набор подарков.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве