В одном из дворов на Ангарской улице в Москве была открыта стрельба. Неизвестные, устроившие перестрелку, скрылись, их разыскивают.

В одном из дворов на Ангарской улице в Москве была открыта стрельба. Неизвестные, устроившие перестрелку, скрылись, их разыскивают. В результате инцидента ранены два человека, в настоящий момент они получают медицинскую помощьюНа месте ЧП работает полиция, передает ТАСС. Стрельба произошла в 23-10 по времени Москвы.