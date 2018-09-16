Жители Приморья в воскресенье во втором туре выборов главы края отдадут свой голос за одного из двух кандидатов: врио губернатора региона Андрея Тарасенко или кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Жители Приморья в воскресенье во втором туре выборов главы края отдадут свой голос за одного из двух кандидатов: врио губернатора региона Андрея Тарасенко или кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.Президент Владимир Путин в октябре 2017 года освободил от должности главу Приморского края Владимира Миклушевского​​​, а временно исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко.В единый день голосования 9 сентября ни один из пятерых кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос.Во втором туре победит кандидат, набравший большее число голосов, сообщает РИА Новости.