В Севастополе проходит пятый крымский военно-исторический фестиваль. Более 500 участников познакомят зрителей с разными эпохами. Для гостей мероприятия развернуты семь исторических площадок.

В Севастополе проходит пятый крымский военно-исторический фестиваль. Более 500 участников познакомят зрителей с разными эпохами. Для гостей мероприятия развернуты семь исторических площадок.Семь исторических площадок — от античности и древней Руси до периода холодной войны. Вся история Крымского полуострова собрана в историческом парке на Федюхиных высотах. Каждая эпоха воссоздана в мельчайших деталях.Одна из площадок фестиваля посвящена Великой Отечественной войне. Апрель 1944 года, оборона Севастополя. Локация показывает быт немецких солдат в полевых условиях: палатки, полевое укрепление расчета противотанковой артиллерии, радиосвязь, пулеметы, обмундирование и снаряды.Для участия в фестивале на Федюхины высоты приехали больше пятисот реконструкторов со всей России. Подготовку к крупнейшей военно-исторической ретроспективе они начали за год. Чтобы восстановить каждый предмет быта эпохи, участники средневековой площадки Локо Чембало проводили исследования, изучали исторические документы и только потом приступали к созданию."Мы общались с именитыми учеными-археологами, которые занимаются раскопками чембальской крепости. Используя археологические данные, используя записи и гравюры, приняли решение создать здесь мини-поселение Чембало", — рассказал Асхат Хайров, комендант площадки Локо Чембало.На время фестиваля реконструкторы живут в парке. Едят на аутентичной кухне, работают в кузнице, столярных мастерской и на свечном производстве, спят в палатках.В основном доме генуэзского консульства Чембало живет только ключница. Его ещё предстоит достроить, а пока она следит за порядком в отсутствие хозяина.Место для фестиваля выбрано неспроста. Сами высоты названы по фамилии участника первой обороны Севастополя генерала Федюхина. Они образовались естественным путём и не раз служили укреплением русским войскам. Вот и сегодня здесь развернётся настоящая битва за город."Здесь будет проходить эпизод из истории по освобождению Севастополя в 1944 году, — говорит Игорь Демешев, координатор площадки Вторая мировая война. — Через Федюхины высоты и ближайший Балаклавский район проходило направление главного удара".Двухтысячелетняя история Крыма развернулась на 128 гектарах. Для знакомства с высотами нужен минимум день. За время работы в этом году реконструкцию посетят примерно 25 тысяч человек. А со следующего года парк начнёт работать в круглогодичном режиме.