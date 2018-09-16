В море возле пляжа Ньюкомб Холлоу-Бич на полуострове Кейп-Код (США, штат Массачусетс) акула напала на 26-летнего мужчину.

В море возле пляжа Ньюкомб Холлоу-Бич на полуострове Кейп-Код (США, штат Массачусетс) акула напала на 26-летнего мужчину. Пострадавшего вытащили из воды и оказали ему первую помощь. Он был доставлен в больницу Кейп-Кода, где скончался от полученных ран. Имя погибшего не называется, передает ТАСС.Ранее в тот же день в Массачусетсе произошло еще одно нападение акулы. Хищница атаковала 61-летнего Уильяма Литтона. Он выжил.Это первые с 2012 года нападения акул на человека в данной акватории.