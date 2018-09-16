По подозрению в убийстве четырех женщин задержан агент Таможенно-пограничной службы США. Мотивы убийств неизвестны. Все погибшие женщины занимались проституцией.

По подозрению в убийстве четырех женщин задержан агент Таможенно-пограничной службы США. Мотивы убийств неизвестны. Все погибшие женщины занимались проституцией.Женщины были убиты в последние две недели. Подозреваемого задержали в Техасе в результате погони и после того, как потенциальной жертве удалось бежать.Подозреваемый работал агентом пограничной службы на протяжении 10 лет, сообщает РИА Новости.