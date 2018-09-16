Высокая политическая кухня российско-китайских переговоров. Русские блины. С самой что ни на есть дальневосточной начинкой - красной икрой.

Высокая политическая кухня российско-китайских переговоров. Русские блины. С самой что ни на есть дальневосточной начинкой — красной икрой.Рецепт взаимовыгодного сотрудничества — от Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые только за последние четыре месяца встречаются уже в четвертый раз, — максимальное доверие.Расчеты в национальных валютах — задача на перспективу. Потом Путин даже поделится с другими лидерами подробностями того "блинного вечера" с икрой: "Рыбаки икрой угощали. Я, правда, больше селедку люблю, чем икру. Пришлось попробовать — неудобно было их обижать".Банками дальневосточной сельди на Восточном экономическом форуме даже рояль украшают. На рыбном рынке — все морские дары Дальнего Востока. Пока коммерсанты решают вопросы доставки в центральную России, Путин и Си Цзиньпин знакомятся с технологией лиофилизации — она позволяет долго сохранять продукты свежими.О потенциале российских регионов лидерам рассказывает губернатор самой близкой Китаю Амурской области. Причем на свободном китайском.Товарооборот с Китаем — как ожидается — выйдет на рекордные 100 миллиардов долларов. Да и 80% всех иностранных инвестиций в российский Дальний Восток — именно китайские. Но Путин приглашает к активному сотрудничеству всех партнеров по Азиатско-Тихоокеанскому региону."Наши усилия направлены на то, чтобы создать в динамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе мощный центр международного сотрудничества и интеграции", — отметил российский президент.Для этого и создают здесь территории опережающего развития. Сегодня их уже 18. В том числе бухта Большой камень, где практически с нуля "зажигают" "Звезду" — первую в России верфь крупнотоннажного судостроения. Здесь будут спускать на воду и танкеры-газовозы, и огромные морские платформы — буровые и разведочные. И вот при участии президента заложили первый ледовый танкер.Прикрутив табличку — это морская традиция, на счастье — президент идет к рабочим, с которыми встречается каждый год. "У вас будет уникальное предприятие, — говорит Путин. — Здесь будут средние и крупные гражданские суда строиться. Таких в России еще не строили никогда. Это большой крупный общенациональный проект, даже не дальневосточный".До полного запуска еще шесть лет, а в портфеле заказов "Звезды" уже 26 гигантских арктических судов. Раньше такие заказывали за границей. Теперь есть свой плавучий док, самый большой в стране кран — грузоподъемность "Голиафа" 1200 тонн. Строят гигантский сухой док. Новый проект словно вдохнул новую жизнь в целый город. Впервые за много лет отсюда не уезжают. Наоборот."Нужно стремиться к тому, что бы темпы экономического роста российского Дальнего Востока были выше среднемировых. Это нужно прежде всего чтобы кардинально улучшить качество жизни наших граждан", — отметил глава государства.В условиях постоянного шторма в мировой экономике здесь инвесторам предлагают тихую и спокойную гавань. Налоги, таможня, страхования — во всем максимально благоприятные условия. И попутный ветер любому новому проекту.Капитаны мирового бизнеса выстраиваются в очередь. За три года на территориях опережающего развития построили 138 новых предприятий. И вот президент дает старт новым. Крупный свиноводческий комплекс обеспечит Приморье свежей свининой.Строительство Баимского ГОКа — на одном из богатейших месторождений меди и золота на Чукотке. Новый терминал по перевалке сжиженного газа на Камчатке. Он откроет азиатские рынки и обеспечит круглогодичную загрузку Северного морского пути. На полях форума Объединенная авиастроительная корпорация и "Аэрофлот" подписывают соглашение о поставке 100 самолетов Sukhoi Superjet.И по-настоящему историческая сделка. Перед тем как покинуть пост главы интернет-империи Alibaba, ее основатель Джек Ма принимает стратегическое решение. Китайский интернет-гигант подписывает крупнейшее соглашение в сфере электронной коммерции с Российским фондом прямых инвестиций, Mail.Ru Group и "Мегафоном". Вместе создают первую единую интернет-платформу. В знак особой дружбы Джеку Ма дарят расписную шкатулку и кардиограмму Юрия Гагарина. Ма ведь и сам был в интернет-торговле первопроходцем, как когда-то Гагарин в космосе. При этом его представители уже подтвердили: в совместном с Россией проекте контролировать будут только 48% акций."Что крайне важно для России, данные платформы будут обрабатываться только на территории России, будут использовать российские платежные системы", — отметил Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.Конечно, Дальний Восток должен быть прочно связан с остальным миром. Вот на стенде Сахалина замер поезд в Крым. Мост на остров — пока мечта. Но скоро может стать следующим масштабным проектом России. В развитии железнодорожного сообщения так заинтересованы и соседи по региону. Вот делегация из КНДР вместе с Кореей Южной обсуждает, как соединить северокорейскую железную дорогу и российский Транссиб."Этот проект имеет историческое значение, поскольку предоставляет возможность объединить Азиатско-Тихоокеанский регион с европейской частью по континенту", — подчеркнул Ким Юн Хёк, заместитель министра железных дорог КНДР.Южнокорейскому премьеру даже не терпится сесть в поезд через Пхеньян. Заявление, можно сказать, политическое."В этот раз я прилетел на самолете. Но в следующий хочу приехать на поезде во Владивосток. И я прошу оказать лидеров содействия для реализации этой мечты", — сказал Ли Нак Ён, премьер-министр Республики Корея.Монголия заинтересована в железнодорожных перевозках не меньше, а еще готова строить у себя газопровод из России в Китай. Ее президент Халтмаатгийн Баттулга во Владивостоке уже второй год подряд.В прошлом чемпион мира по самбо, он вместе с японским премьером Абэ и Путиным наблюдает за схватками на татами. Международный турнир дзюдоистов проводится с прошлого года под патронатом Владимира Путина и Синдзо Абэ. Оба лидера используют любую возможность для диалога.Так, на совместном российско-японском предприятии, где автомобили Mazda уже давно собирают, запустили конвейер по производству автомобильных двигателей. 50 тысяч современных моторов в год. Причем на экспорт. В Японию.Японцы готовы вкладываться в высокие технологии, строительство аэропорта в Хабаровске. Но основное направление — энергетика. Новые мощности по сжижению газа и его транспортировке.Но связывают с соседями не только экономические проекты. Поддержка в самых сложных ситуациях. Владимир Путин и Си Цзиньпин приезжают в детский лагерь "Океан", где в 2009-м приняли на отдых почти 900 пострадавших от землетрясения китайских детей. Некоторые из них сегодня снова здесь. И даже плачут от счастья."Мы стремимся к тому, чтобы между нашими странами, между нашими людьми установились такие отношения, которые у вас установились здесь между русскими друзьями. Когда в 2008 году сюда вы поехали, российские коллеги мне сказали: мы встретимся как родные. Судя по вашим слезам, это получилось. Это значит, что у нас с моим другом тоже кое-что получается", — отметил Путин."У нас в Китае есть поговорка: за каплю воды милосердия мы должны ответить целым источником воды. А здесь уже океан, это бесконечные капли воды. Так что я очень хочу, чтобы вы, дорогие ребята, в дальнейшем выразили ваши признательности российскому народу, президенту Путину за все, что они сделали для вас", — заявил Си Цзиньпин.Китайский лидер увезет из Владивостока свитер, картину и не меньше десяти крупных соглашений. Общий инвестиционный эффект от форума уже подсчитали и для Дальнего Востока.Та что с набережной бухты Аякс открывается прекрасная перспектива. От этого жизнь целого региона заиграет новыми красками.