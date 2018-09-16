Власти Украины должны рассматривать жителей Донбасса как собственных граждан, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. По его словам, любое правительство Украины должно стремиться к тому, чтобы жизнь жителей Донбасса нормализовалась.

Власти Украины должны рассматривать жителей Донбасса как собственных граждан, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.В интервью одному из украинских телеканалов в воскресенье вечером Волкер напомнил, что в провозглашенных республиках на востоке Украины живут реальные люди с реальными проблемами."Они украинские граждане, и вне зависимости от того, создают они проблемы или нет, любое правительство Украины должно рассматривать их как своих граждан и сделать все, чтобы их жизнь нормализовалась", — приводит слова спецпредставителя госдепа ТАСС.Комментируя предстоящие в ДНР и ЛНР выборы, Волкер подтвердил позицию Запада, указав, что их результаты признаны не будут. "В Минских соглашениях нет места для этих республик", — подчеркнул он.Решение о проведении 11 ноября выборов глав республик, а также депутатов Народных советов было принято в ДНР и ЛНР 7 сентября. Украинский МИД заявил, что не признает результаты этих выборов, а в ЕС указали, что объявление о выборах противоречит Минским соглашениям.Затрагивая вопрос о принадлежности Крыма, спецпредставитель госдепа США признался, что у Вашингтона нет конкретного плана относительно того, как изменить ситуацию, однако сдаваться в этом вопросе они не намерены."Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной и на полуострове должен быть украинский контроль", — заявил Волкер. Он заверил, что США никогда не признают Крым российской территорией.