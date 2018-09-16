Из Владивостока Президент Путин уже как Верховный главнокомандующий перелетел в Забайкальский край на крупнейшие в новейшей истории России военные маневры Восток-2018. В них участвуют также военные из Китая и Монголии.

Автор: Дмитрий КиселёвИз Владивостока Президент Путин уже как Верховный главнокомандующий перелетел в Забайкальский край на крупнейшие в новейшей истории России военные маневры "Восток-2018". В них участвуют также военные из Китая и Монголии.На китайцах все же хочется сделать акцент. Ранее в ходе учений мы взаимодействовали преимущественно на море, будь то на Балтике, в Средиземном, в Охотском, Южно-китайском и Японском морях. С недавних пор воины Китая стали взаимодействовать с нами на суше и в воздухе. Буквально в августе более 3 тысяч китайских солдат принимали участие в учениях ШОС "Мирная миссия-2018" в Челябинской области.И вот уже в сентябре — более крупный контингент из Китая – 3,5 тысячи — со своим тяжелым вооружением и авиацией прибыл в Забайкалье. На практике это означает более тесное братство по оружию с Китаем на фоне осознаваемых общих угроз.И еще один важный момент. Всего в маневрах с российской стороны участвуют 300 тысяч военнослужащих. В европейской части России такой масштаб в силу существующих международных ограничений невозможен. Но в случае острого кризиса наши Вооруженные силы должны обладать способностью координации и на таком макроуровне. Так что регион в данном случае для получения опыта не имеет значения.Автор: Александр СладковПолигон Телемба — самый большой и самый перспективный в России, с точки зрения ВКС и ПВО. Здесь можно обучать отражению атак любых средств любого масштаба, калибра и любых возможностей.Завязка учений. Противник атаковал из космоса важнейшие российские объекты. И это — классика. Первыми оборонялись зенитно-ракетные войска.Вот так выглядит воздушный бой. Зенитно-ракетные комплексы "Бук", "Тор", "Панцирь-С", "С-300", "С-400" отражают нападение тридцати ракет-мишеней.Но главное действие развернулось в 150 километрах от Читы на полигоне Цугол. В общевойсковом сражении участвовали 25 тысяч военных, 7 тысяч единиц боевой техники, 250 самолетов и вертолетов, в том числе китайских. Это был бой, в котором Россия и Китай воевали плечом к плечу.Размах маневров "Восток-2018" поражал. Фронт — 4 тысячи километров. 18 полигонов, акватории трех морей, 300 тысяч военных, 36 тысяч танков и бронемашин. Тысячи самолетов, артиллеристских установок и реактивных систем залпового огня.О подготовке этих учений Россия сообщала заранее. для наблюдения за маневрами "Восток-2018" высадился рекордный десант военных атташе, специалисты по армии России.Как определить масштаб маневров "Восток-2018"? Да хотя бы по количеству репортеров которые их освещают. Только в Цуголе аккредитованы 300 представителей средств массовой информации со всего мира.Президент России Владимир Путин прибыл на Цугол, чтобы увидеть активную фазу учений, и остался, чтобы лично принять парад. Растянувшаяся на три с половиной километра колонна российской и китайской боевой техники двадцать минут двигалась вдоль трибуны. Китайские генералы признались, что и активной фазой учений в Цуголе, и парадом были потрясены."Во время маневров китайские и российские военнослужащие плечом к плечу на общем поле отрабатывали военные действия. Мы укрепляли нашу дружбу и взаимодоверие. Расширяли сотрудничество и обеспечивали мир", — отметил Шо Юаньмин, заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР.Вот вам размах маневров "Восток-2018": еще недавно мы были в Чите, на полигоне Цугол, а сегодня в Японском море на большом гидрографическом катере "Алексей Анашкин" идем в сторону полигона Бамбурово.На полигоне Клерк в трех часах хода по морю репортерам показали, как морские пехотинцы России высаживались на берег и захватывали плацдарм. И это тоже было эффектно.Учения завершены. Военным предстоит исправлять выявленные недостатки, дипломатам — анализировать реакцию друзей и оппонентов.