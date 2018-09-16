Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в общем медальном зачете на чемпионате мира, который завершился в Софии. Россиянки завоевали семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Наши гимнастки победили во всех индивидуальных дисциплинах, а также в групповом многоборье.

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в общем медальном зачете на чемпионате мира, который завершился в Софии. Россиянки завоевали семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Наши гимнастки победили во всех индивидуальных дисциплинах, а также в групповом многоборье.В последний день чемпионата мира в Софии российские спортсменки завоевали медаль в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками. Программа на грани фантастики: вот гимнастки сооружают из предметов петлю, точное выбивание, а вот спортсменка крутит скакалку и жонглирует мячами одновременно. Но судьи сочли, что итальянки выступили лучше. Россия — на втором месте. Третья — Украина.В групповых упражнениях с обручами впервые на этом чемпионате россиянки оказались вне пьедестала. С этой же программой они победили в субботу в многоборье, но сегодня — ошибка на ошибке. Обруч несколько раз падал на ковер. Только четвертое место, впереди — Болгария и Япония. Что произошло, объяснить сложно.Тридцать шестой чемпионат мира по художественной гимнастике окончен. Софийская арена "Армеец" опустела. Россия на этом ковре была лучшей: первое место в общекомандном неофициальном зачете, семь золотых медалей из девяти возможных. Еще два серебра и три бронзы.В личном первенстве главным героем этого чемпионата стала Дина Аверина: она выиграла в многоборье, победила в упражнениях с обручем, мячом и с булавами. Ее сестра Арина дважды становилась третьей.Александра Солдатова поразила своей чемпионской программой с лентой, в упражнениях с мячом она взяла серебро, в личном многоборье — бронзу. Еще одна медаль высшей пробы у россиянок — в командном турнире. У спортсменок, выступающих в группе, золото и серебро. Главный тренер довольна — и результатами своих подопечных, и победами соперников."Я очень рада, что выиграли золотую медаль Болгария, Италия, что Япония выиграла серебряную медаль, что Украина выиграла третье место в одном виде. Это очень приятно, потому что один умный человек, работник спорта очень известный, не буду называть его имя, сказал: надо делиться на чемпионатах мира, а на Олимпиаде выигрывать все", — говорит Ирина Винер-Усманова.Гимнастки говорят: сошел с пьедестала — начинай все сначала. Впереди у спортсменок отпуск — полтора месяца. Потом подготовка к Гран-при в Москве. На соревнованиях в феврале россиянки покажут уже новые программы.